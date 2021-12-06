В Офисе президента отказались сообщить информацию о том, привита ли от коронавируса первая леди Елена Зеленская.

Об этом свидетельствует ответ Офиса президента агентству "Украинские новости".

Руководитель агентства Денис Иванеско напомнил, что хотя Елена Зеленская и не работает в Офисе, но посещает его для подготовки к мероприятиям (о которых указывается и на сайте ОП).

Таким образом по закону у нее на входе должны спрашивать сертификат о вакцинации или негативный ПЦР-тест.

"Почему Банковая не использовала такой прекрасный повод для рекламы вакцинации как прививка Первой леди? У меня есть 2 версии. Но подожду их варианта ответа", - задается вопросом Денис Иванеско.

Между тем, с 15 ноября в Верховную Раду пускают только тех, у кого есть сертификат о вакцинации от коронавируса или негативный тест на Covid-19. Тогда спикер Рады Украины Руслан Стефанчук в ходе брифинга в парламенте заявил, что в Раде 83% вакцинированных депутатов.

Накануне "Страна" опросила депутатов парламента, что они думают про запрет входа в Верховную Раду без паспорта вакцинации и ПЦР-теста, а также мы выясняли, сколько депутатов еще не вакцинированы.