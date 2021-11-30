Бустерная вакцинация станет доступна украинцам в январе-феврале 2022 года или даже раньше. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает BBC News Украина.

"Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут первой прививкой вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение и запустим бустерную вакцинацию", - сообщил Ляшко.

По его словам, Украина полностью готова - препаратов хватает и для бустерной вакцинации, и для ревакцинации еще двумя дозами в случае необходимости. Но при этом он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения призывает не проводить бустерную вакцинацию, а привить как можно больший процент населения, чтобы остановить активное распространение коронавируса.

"Мы приближаемся к тому, что через две-три недели в Украине двумя дозами будет вакцинировано 40% взрослого населения. Но у нас задача - 70%… Приоритеты сейчас должны быть расставлены для вакцинации людей, которые вообще не привились. Для того, чтобы количество иммунизированных людей было больше", - добавил Ляшко.

Бустерная доза - вспомогательный укол вакцины, который совершается спустя время после вакцинации, когда иммунный ответ на полный курс вакцинации снижается. В условиях Украины (поскольку в стране нет "однодозовой" вакцины Johnson & Johnson) это де-факто значит третьи дозы прививок.

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