Ведущие производители вакцин против коронавируса заявили о создании новых или адаптации существующих препаратов под новый штамм коронавируса "омикрон".

Как сообщает "Интерфакс-Украина", американская компания Johnson & Johnson приступает к созданию вакцины против этого штамма.

"Мы начали работать над моделированием и разработкой новой вакцины против "омикрона", и мы при необходимости быстро перейдем к стадии клинических испытаний", - заявил глобальный руководитель отдела научных исследований и разработок Johnson & Johnson Матаи Мэммен.

Параллельно с этим компания в сотрудничестве с учеными из ЮАР и других стран проверяет эффективность уже имеющихся у нее вакцин против штамма "омикрон". Так, специалисты Johnson & Johnson изучают взятые образцы крови и исследуют действенность бустерных доз в плане нейтрализации угрозы штамма "омикрон".

А компания BioNTech вместе с Pfizer начала работу над адаптацией своей вакцины против коронавируса к "омикрон"-штамму. Как пишет Reuters, разработка адаптированной вакцины - это часть стандартной процедуры компании при появлении новых штаммов вируса.

Генеральный директор Moderna Стефан Бансел в интервью CNBC назвал сроки, которые потребуются для разработки и поставки новой вакцины против "омикрон"-штамма. По его оценке, на это уйдут месяцы. Не менее двух недель уйдут на то, чтобы определить, насколько мутации коронавируса повлияли на эффективность существующих вакцин.

Кроме того, российский Центр имени Гамалеи начал разработку модификации вакцины "Спутник V" под штамм "омикрон". В случае необходимости ее массовое производство может быть запущено через 45 дней, в феврале, уверены в учреждении.

Ранее "Страна" публиковала, что к сегодняшнему дню известно о штамме "омикрон".

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