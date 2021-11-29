Главный американский эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи считает, что бустерная вакцинация от коронавируса обеспечит самую сильную защиту от нового штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Доктор Фаучи рассказал, что для получения окончательной информации о трансмиссивности, серьезности и других характеристиках нового штамма коронавируса потребуется еще примерно две недели. При этом он все еще считает, что существующие вакцины, вероятно, обеспечат определенную степень защиты от тяжелой болезни

"Доктор Фаучи также повторил, что бустеры для полностью вакцинированных людей обеспечивают самую сильную доступную защиту от COVID... Группа реагирования на COVID немедленно рекомендует всем вакцинированным взрослым сделать повторную прививку как можно скорее", - сказано в сообщении.

Ранее "Страна" подробно писала, что известно о новом штамме коронавируса "Омикрон" и почему в мире бьют тревогу. Первые десятки заражений произошли в Ботсване, странах Южной Африки и Гонконге.

Также сообщалось, что в Украине бустерную дозу вакцины начнут вводить только после того, как по меньшей мере 60% взрослого населения получат две дозы препарата. То есть сейчас получить бустерную дозу вакцины в Украине нельзя.