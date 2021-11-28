Новый штамм коронавируса "омикрон" недостаточно изучен, и на данный момент рано делать выводы о том, что он может быть опаснее дельта-варианта.

Об этом говорится в распространенном заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В частности, пока неизвестно, оказался ли "омикрон" более трансмиссивным — легче ли он передается от человека к человеку.

"В районах Южной Африки, затронутых этим вариантом, возросло число людей с положительным результатом тестирования, но сейчас проводятся эпидемиологические исследования, чтобы понять, связано ли это со штаммом "омикрон" или другими факторами", — говорится в заявлении.

В ВОЗ добавили, что пока нет данных и том, приводит ли этот штамм к более тяжелому протеканию болезни.

"По предварительным данным, в Южной Африке наблюдается рост числа госпитализаций, но это может быть связано с увеличением общего числа инфицированных людей, а не с заражением именно штаммом "омикрон", — заявили в организации.



Также неясно, отличаются ли симптомы "омикрона" от проявлений других вариантов.

"Для того чтобы понять степень тяжести варианта "омикрон", потребуется от нескольких дней до нескольких недель", — уверены в ВОЗ.



Организация работает с группой технических экспертов, чтобы определить возможное влияние нового штамма на эффективность существующих вакцин.

"Вакцины остаются критическим элементом для сокращения случаев сложного протекания болезни и смерти, в том числе против доминантного варианта "дельта". Существующие вакцины остаются эффективными против тяжелой болезни и смерти", — заключили в ВОЗ.

Ранее "Страна" писала о том, что согласно одной из гипотез ученых, новый штамм коронавируса "омикрон" мог зародиться в организме инфицированного COVID-19 пациента с ослабленным иммунитетом, который не сумел полностью вылечиться.

Также недавно в Минздраве ЮАР заявили, что существующие на сегодняшний день вакцины от коронавируса так же эффективны в случае с новым штаммом "Омикрон", как и против других известных вариантов коронавируса.