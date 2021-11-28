Новый штамм коронавируса "омикрон", который впервые выявили в южной Африке, присвоил себе часть РНК человека.

Об этом на своей странице в Твиттере сообщает вирусолог Брайан Хьелле.

Так, вместо того, чтобы встроиться в ДНК или РНК человека, как это делает ВИЧ и другие вирусы, коронавируса "поступил" наоборот - он "хакнул" часть мРНК человека и встроил ее в свою последовательность.

"Хакнутая" часть представляет собой рекомбинацию трансмембранного белка TMEM245, который экспрессируется в более чем 25 тканях человека. При этом что это означает, зачем это было нужно и к чему это приведет ответить не могут даже знаменитые вирусологи.

В то же время высказано предположение, что вирус захватил часть человеческого РНК, чтобы замаскировать ею свои высокоиммуногенные участки S–белка, на которые приходится основная атака антител. Закрыв спайк–белок пептидами от TMEM245, вирус фактически прикрылся "овечьей шкурой". Таким образом антитела не могут атаковать TMEM245, этот белок распознается как "свой".

Напомним, 27 ноября итальянские ученые показали первое в мире изображение белка нового штамма "омикрон" в сравнении со штаммом "дельта". На изображении "омикрона" выделено множество мутаций.

Помимо этого, согласно одной из гипотез ученых, новый штамм коронавируса "омикрон" мог зародиться в организме инфицированного Covid-19 пациента с ослабленным иммунитетом, который не сумел полностью вылечиться.