Согласно одной из гипотез ученых, новый штамм коронавируса "омикрон" мог зародиться в организме инфицированного COVID-19 пациента с ослабленным иммунитетом, который не сумел полностью вылечиться.

Эту версию происхождения нового опасного штамма коронавирусной инфекции в беседе с Financial Times озвучила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

Представитель организации объяснила, что коронавирус может размножаться и мутировать в организме такого пациента в течение длительного времени.

Ранее мы писали о том, что новый штамм коронавируса "Омикрон", зафиксированный в Южной Африке, несет риск на уровне "от высокого до очень высокого".

Уже сегодня, 27 ноября, в Великобритании зафиксировали два случая заражения новым штаммом COVID-19 "Омикрон". При этом оба случая заражения связаны с поездками в Южную Африку. Случаи заражения новым штаммом коронавируса выявили в Ноттингеме и Челмсфорде. В связи с этим премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания ввела обязательный ПЦР-тест для всех въезжающих в страну и самоизоляцию до получения результата.

"Страна" публиковала главную информацию о мутации, какие опасения она вызывает и как с ней начали бороться в мире.