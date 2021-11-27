Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания ввела обязательный ПЦР-тест для всех въезжающих в страну и самоизоляцию до получения результата.

Об этом сообщает "ТАСС" в субботу, 27 ноября.

По словам Бориса Джонсона, британские власти обяжут изолироваться всех контактировавших с носителями омикрон-штамма.

Кроме того, премьер-министр Великобритании добавил, что омикрон-штамм коронавируса способен передаваться между полностью вакцинированными людьми.

Напомним, что сегодня, 27 ноября, в Великобритании зафиксировали два случая заражения новым штаммом COVID-19 "Омикрон". При этом оба случая заражения связаны с поездками в Южную Африку. Случаи заражения новым штаммом коронавируса выявили в Ноттингеме и Челмсфорде.

"Страна" сообщала, что в Минздраве ЮАР заявили об эффективности вакцин против нового штамма "Омикрон".

Также мы писали, что председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выразил свои переживания о новом штамме коронавирусной инфекции Covid-19 "Омикрон" и сравнил его с Эболой. Он добавил, что ревакцинацию от коронавируса, возможно, придется проводить каждые шесть месяцев из-за появления новых мутаций.