Бывший советник рабочей группы по борьбе с коронавирусом при Белом Доме Энди Славитт рассказал, что вакцина от штамма коронавируса Омикрон будет разработана к лету 2022 года.

Об этом он написал в Twitter.

По его словам, таким фармацевтическим компаниям как Pfizer и Moderna требуется около 100 дней для создания вакцины от нового штамма коронавируса. Однако производство препарата и его сертификация также занимают определенное время.

Славитт считает, что на оценку эффективности вакцин на основе мРНК, таких как Pfizer и Moderna, может уйти до двух недель.

"Если начнем в первых числах декабря, то новые вакцины будут доступны для всего мира к лету", - резюмировал он.

Ранее "Страна" сообщала, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса - ботсванский - как вызывающий беспокойство.

Также мы писали, что до этого ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. К тому же штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты.