Бывший глава Главного управления разведки Василий Бурба опроверг обвинения со стороны Владимира Зеленского, прозвучавшие во время пресс-марафона президента.

Зеленский заявил, что Бурба приносил ему информацию о том, откуда начал распространяться коронавирус и формулу вакцины, а также якобы предлагал передать эту информацию России или Китаю.

Опровержение прозвучало в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Бурба пообещал подать на президента в суд за клевету.

Сначала Василий Бурба не стал детально комментировать обвинения в свой адрес Зеленского по поводу операции с "вагнеровцами". Что операция была не проработана, что она могла бы привести к многочисленным жертвам и что Зеленский по этим причинам отменил операцию.

Он сказал, что не может разглашать секретные материалы. Но дал понять, что президент говорит неправду.

Позже Бурба прокомментировал обвинения в свой адрес Зеленского по поводу операции с "вагнеровцами" - что, мол, операция была не проработана и могла привести к многочисленным жертвам и что Зеленский по этим причинам ее отменил.

Бурба ответил на эту порцию обвинений Зеленского опровержениями. По его словам, во-первых, президент был полостью в курсе всех деталей операции. Во-вторых, Бурба отрицает, что считал нормальным гибель людей во время проведения спецоперации.

Ранее "Страна" сообщала, что власти Украины обнулили загранпаспорта Бурбы и четверых разведчиков, готовивших спецоперацию с "вагнеровцами".

Мы также приводили ключевые заявления, прозвучавшие из уст Зеленского на пресс-марафоне.