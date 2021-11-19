Бывший руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба заявил, что приказ перенести операцию с задержанием "вагнеровцев" дал президент Владимир Зеленский. Однако приказ был передан через главу Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом Бурба сказал 19 ноября в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шкстера".

В передаче Бурба также выразил уверенность в том, что в органах власти сидит "крот", который слил информацию о спецоперации с "вагнеровцами", после чего те были задержаны в Минске, из-за чего спецоперация сорвалась.

Причем Бурба добавил, что это была не единственная сорванная украинская операция.

"Эта целая цепь провалов", - сообщил Бурба.

Он также сказал, что причастных к операции офицеров уволили из ГУР, лишили документов прикрытия, и теперь их жизнь под угрозой.

Позже Дмитрий Гордон произнес по поводу переноса и провала операции по вагнеровцам речь в стиле речи в 1916 году в Госдуме лидера кадетов Павла Милюкова "глупость или измена".

И сам дал ответ – измена. Гордон абсолютно уверен, что в окружении Зеленского есть предатели. И перенос спецоперации по приказу Зе – это предательство.

И то, что Зеленский никак не реагирует на все заявления о «кротах» в своем окружении – это тоже уже не тянет на глупость, а похоже на измену.

"Сейчас выступает Турчинов в том же духе. Говорит, что Бурбу уволили после того, как тот предложил президенту провести через детектор лжи всех участников совещания у президента. И, судя по всему, остальные участники ток-шоу также будут говорить о том же – и Юрий Бутусов, и Янина Соколова. Красной нитью идет тезис, который задал Бурба – "перенос операции по вагнеровцам это измена".

По Зеленскому наносится мощный информудар, который может перебить всю кампанию Офиса президента, который он ведет уже второй день на тему "расследование Биллингкэт показало, что никакой зрады нет»", пишет Telegram канал Политика Страны.

Ранее "Страна" писала, что 17 ноября Bellingcat опубликовал расследование, касающееся подготовки задержания членов ЧВК украинскими спецслужбами.

В расследовании фактически утверждается, что Владимир Зеленский одобрил акт воздушного пиратства - посадку обманом самолёта в Киеве.