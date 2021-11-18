"Страна" опросила депутатов парламента и узнала, как они относятся к тому, что Владимир Зеленский, согласно информации Bellingcat, санкционировал посадку обманом в Киеве и захват самолета с "вагнеровцами", что могло привести к человеческим жертвам.

Депутат от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Василий Нимченко назвал такое решение Зеленского "непродуманной акцией".

"Я видел, что творится вокруг посадки самолёта в Белоруссии. Я думаю, та же самая аналогия, если не больше, была бы здесь. Тем более люди обученные военному делу на борту были. Это была непродуманная акция в целях безопасности людей, прежде всего", - высказался политик.

Василий Нимченко. Фото: ОПЗЖ

А вот исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Артем Дмитрук считает, что власти таким образом "положили" на жизнь украинцев.

"К сожалению, сейчас в нашей стране жизнь и здоровье обычных людей ставят далеко не на первое место. И в этой ситуации мы становимся свидетелями того, что на жизнь людей просто положили. Если это все будет доказано и эта ситуация будет показана нам всем в таком виде, то, конечно, это ужасно, недопустимо. И я очень хотел бы, чтобы все люди, которые были за это ответственны, которые давали эти указы и не имели права их давать, были обязательно наказаны и привлечены к ответственности по самым строгим статьям", - заявил он.

Артем Дмитрук. Фото: on.od.ua

В свою очередь еще один депутат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Илья Кива сравнил дело "вагнероцев" с посадкой самолёта, в котором летел белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

"Совсем недавно лидера Беларуси Лукашенко, законного президента, обвиняли в авиационном терроризме за то, что в тот момент спецслужбы приняли решение посадить самолёт с Протасевичем - оппозиционером, который находился в розыске и на ком были уголовные дела. И весь мир тогда обложил и придал порицанию и непосредственно президента Беларуси, и всю государственную систему, наложили санкции, остановили авиасообщение, запретили полёты, заставили белорусские авиакомпании облетать через третьи страны, закрыли границы. И это все было сделано фактически такими же действиями, которыми хотел воспользоваться президент Зеленский. И я слышал, как он осуждал президента Беларуси, хотя сам ранее собирался совершить ровно такие же действия: посадить самолёт, подвергнуть опасности жизни гражданских людей. И кто бы за это нёс ответственность? Вот это как раз и очень хорошо обличает и показывает истинное лицо этих шарлатанов", - говорит нардеп.

Илья Кива. Фото: ОПЗЖ

Представитель в Раде партии "Слуга народа" Алексей Устенко убеждён, что расследование Bellingcat скорее похоже на голливудский блокбастер, чем на правду.

"Конечно, то, что написала Bellingcat, оно выглядит, как голливудский блокбастер. То есть прям по этому можно снимать кино и Джеймс Бонд где-то тихо отдыхает в стороне. Насколько это было, насколько этого не было или насколько это было в таких красках, или это было немножко по-другому - для меня сложно судить. Я думаю, у нас ни у кого нет ответов на этот вопрос. А по поводу того, должен был самолёт садиться или нет, я думаю, тут больше знают военные и больше разбираются", - полагает "слуга народа".

Алексей Устенко. Фото: Вести

По мнению же депутата от "Европейской солидарности" Владимира Вятровича, сравнивать ситуацию с Протасевичем и "вагнеровцами" нельзя. Более того, нардеп уверен, что в случае реализации этой операции Украина даже получила бы одобрение.

"Я думаю, что это абсолютно некорректное сравнение. Как в своё время использовал президент Зеленский, некорректное сравнение попыток привлечь к ответственности оппозиционного общественного активиста Протасевича и группы террористов. Я уверен, что в случае позитивного задержания этой группы террористов, Украина получила бы не просто одобрение за реализацию этой операции, но и невероятную поддержку, в частности, нормальных демократичных государств, учитывая то, какую опасность несут такого рода террористы не только для Украины, но и для всего мира", - сказал он.

Владимир Вятрович. Фото: РБК

Его коллега по парламенту от партии "Слуга народа" Николай Тищенко утверждает, что в расследовании Bellingcat прослеживается "российский след", а дело "вагнеровцев" - проблема Беларуси.

"Мы отвечаем за каждого украинца. Самое главное для Украины - это жизнь украинцев. Поэтому вся декламация, которая есть сегодня в обществе и раздувается на тех или иных информационных каналах, я чувствую, что там прослеживается российский след. Поэтому я бы вообще не стал бы реагировать на эту ситуацию. Я не вижу в этом большой проблемы. В Беларуси была эта проблема? Белорусы задержали боевиков, мы это все видели по телевидению. Поэтому это проблема другого государства, пускай ее решает", - заявил Тищенко.

Николай Тищенко. Фото: Информатор

Нардеп от "Батькивщины" Валентин Наливайченко также считает, что ответственность в деле "вагнеровцев" несёт только белорусская сторона.

"Я знаю, что запрещено гражданское судно, если там есть пассажиры, подвергать незаконным действиям. Но я также знаю, что антитеррористическая операция, если на борту воздушного судна выявлены террорист или террористы, является зоной ответственности той страны, над которой пролетает и в которой пребывает этот самолёт. Более того, у нас уполномочен единственный орган на осуществление таких антитеррористических операций - это антитеррористический центр при СБУ. Соответственно руководитель этого центра должен принять и утвердить своей подписью план, доложить главе СБУ, а глава СБУ должен согласовать с президентом Украины. Если так происходило, то все было в правовом плане правильно. Если нет, то нет", - подытожил он.

Валентин Наливайченко. Фото: 24 канал