Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал опубликованное сегодня расследование Bellingcat и The Insider о спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси.

Подоляк сказал, что "почти вся информация" расследователей основывается на "интервью с несколькими отставниками из разведки и спецслужб, в частности с господином Бурбой", сообщает НВ.

"По каждому существенному пункту в тексте Bellingcat делает оговорку - это не удалось независимо верифицировать. То есть подчеркивается, что это только слова вполне конкретных людей. Не более того. Какие оценки дают эти люди, на каких событиях фокусируют внимание - это ответственность только самих этих людей. Bellingcat не делает никаких выводов о том, что кто-то что-то „слил“, как обществу рассказывали в течение полутора лет", - отметил он.

По словам Подоляка, любые мероприятия разведки управляются на оперативном уровне и не требуют "специфических политических приказов":

"Очень странно вообще говорить о таких приказах от того или иного должностного лица, которое не имеет права ничего приказывать разведке. Даже если бы такой приказ и поступил, а его не было, то он был бы точно отвергнут любым грамотным руководителем разведки".

Советник главы ОП подтвердил, что в конце июля 2020 года много внимания уделяли попыткам договориться о прекращении огня на Донбассе, и заявил, что это "важнейшая договоренность, которая реально привела к самой длинной тишине на фронте за все годы войны".

"Андрей Ермак действительно отвечал за эту договоренность… Он регулярно подчеркивал важность корректного отношения к переговорному процессу. Но за что он точно не отвечал и не отвечает - так это за какие-либо планы разведки", - добавил Подоляк.

Ранее "Страна"сообщила, что ВСК по "вагнеровцам" обнародует официальный отчет в день выхода расследования от Bellingcat, а также привела странный отчет по вагнеровцам, который зачитала Безуглая.