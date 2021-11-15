После анонса Bellingcat о выходе расследования по "вагнеровцам" 15 ноября глава временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая объявила, что в понедельник будет обнародован официальный отчет ВСК на этот счет.

Об этом народный депутат написала на своей странице в Facebook.

"Таки завершаем работать над промежуточным отчетом Временной следственной комиссии", - написала Безуглая.

Она сообщила, что в понедельник состоится брифинг-обнародование официального отчета ВСК по "вагнеровцам" и частично по Иловайску. Он состоится на крыльце Рады в 13:30.

"Очевидно, будут пытаться перебить "зраду" (хоть ранее Безуглая фактически сама подтвердила почти все ключевые пункты, по которым в "зраде" обвиняют Офис президента). Плюс к тому, вероятно, попытаются переключить "зраду" на Порошенко - Безуглая анонсирует и какую-то информацию по Иловайску", - комментирует ситуацию Тelegram-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее Безуглая заявила о том, что заявила о том, что спецслужбы России могли знать об операции украинской стороны еще с мая 2020 года.

Также сообщалось, что Bellingcat обещает в понедельник выпустить расследование по "вагнеровцам".