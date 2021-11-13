Интернет-издание Bellingcat обещает выпустить расследование о провале спецоперации по задержанию членов ЧВК "Вагнер" в понедельник, 15 ноября.

Об этом Bellingcat сообщили на своей странице в Твиттере.

"В начале следующей недели будет опубликован наш долгожданный отчет "Вагнергейт", в котором подробно описывается, что привело к аресту 33 подозреваемых российских наемников в Беларуси в июле 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, по распространенной версии, подготовленная украинскими и западными спецслужбами операция по заманиванию в Украину участников ЧВК "Вагнер" была провалена по вине украинских властей, которые сначала перенесли дату начала операции, а затем слили информацию о ней в Беларусь, где "вагнеровцев" и задержали.

После того как весной премьера фильма-расследования не состоялась, о его скором выходе появились слухи в середине лета. Но член группы Bellingcat Христо Грозев тогда их опроверг.

Однако в начале сентября в издании опять заговорили на эту тему и объявили, что ждать итогов расследования остается около месяца.

В конце сентября Христо Грозев назвал новые сроки выхода расследования о задержании в Беларуси "вагнеровцев". Текстовая версия расследования должна была увидеть свет в течение двух недель, а документальный фильм о Вагнергейте - в ближайшие полгода.