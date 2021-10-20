Украинцы винят власти страны в срыве спецоперации по задержке "вагнеровцев" в Беларуси. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

39,5% опрошенных возлагают ответственность за срыв на "слив" информации высшим политическим руководством Украина. А 19,7% респондентов считают, что срыв произошел из-за ошибок и непрофессионализма властей.

Согласно данным опроса, о срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию "вагнеровцев" знают 51,5% опрошенных украинцев, хотя только 11,6% из этого количества утверждают, что достаточно хорошо информированы, а 39,9% отвечают, что только что-то слышали, но не знают деталей.

Напомним, по распространенной версии, подготовленная украинскими и западными спецслужбами операция по заманиванию в Украину участников ЧВК "Вагнер" была провалена по вине украинских властей, которые сначала перенесли дату начала операции, а затем слили информацию о ней властям Беларуси, где "вагнеровцев" и задержали.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский эту версию отрицал и заявил, что идея о проведении спецоперации с "вагнеровцами" принадлежит другим странам, а Украину в этот вопрос "максимально пытались втянуть".

Недавно об этой истории выпустила фильм американская CNN. Там говорилось, что украинская разведка планировала через Минск доставить россиян в Киев - посадив самолет, которым они полетели бы в Турцию. Но что-то пошло не так, и "вагнеровцев" захватили белорусы, позже вернув их в Россию.