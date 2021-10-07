В Киеве сегодня ночью, 7 октября, завершилось заседание временной следственной комиссии Рады (ВСК) по расследованию скандального провала операции по ЧВК "Вагнер". После завершения работы глава ВСК, народный депутат из фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая, заявила о том, что спецслужбы России могли знать об операции украинской стороны еще с мая 2020 года.

Об этом передает агентство "Укринформ".

"Мы получили информацию от разведывательного сообщества, которая потенциально подтверждает, что российские спецслужбы могли знать о специальных мерах, которые проводились с украинской стороны уже с мая 2020 года как минимум. И соответственно, если детализировать, то это ФСБ - (знали) с мая 2020 года, а ГРУ Генерального штаба РФ с июля. То есть определенные доказательства были предоставлены, эти доказательства являются закрытыми, я не могу их комментировать", - отметила Безуглая на брифинге, добавив, что эти данные будут приобщены к другим материалам ВСК.

Отвечая на вопрос владеет ли ВСК информацией о том, кто и когда с украинской стороны дал распоряжение о переносе или приостановлении спецоперации, Безуглая ответила: "ВСК получила эту информацию. При этом есть определенные данные, которые совпадают с различными источниками, но есть определенные данные, которые еще должны быть проверены, потому что они вызывают вопросы, но это информация закрыта и я не могу ее озвучить".

На уточняющий вопрос о конкретных фамилиях, она подтвердила, что такие фамилии известны. "Конечно, разные фамилии назывались, разная информация есть сейчас в у ВСК. Все материалы комиссии будут соответственно отработаны, классифицированы, то есть некоторые закрыты, некоторые будут обнародованы и станут достоянием парламента", - пообещала Безуглая.

Ранее "Страна" сообщала, что Марьяна Безуглая дала малоправдоподобное объяснение почему отложили вылет вагнеровев в Стамбул из Минска.