Председатель временной следственной комиссии (ВСК) парламента по расследованию противоправных действий представителей госвласти против суверенитета Украины Марьяна Безуглая заявила, что экс-начальник ГУР Минобороны Василий Бурба сообщил важные детали об операции с "вагнеровцами". Он назвал того, кто отдал приказ ее свернуть.

Подробности заседания Безуглая рассказала на брифинге 24 сентября, сообщает корреспондент "Страны".

Безуглая подтвердила информацию о том, что приказ о прекращении операции с "вагнеровцами" отдал экс-начальник ГУР Минобороны Василий Бурба. А кто спустил приказ ему, так и не призналась.

"Василий Бурба четко рассказал, кто ему отдал приказ о прекращения операции. Эти сведения будут внесены в протокол заседания комиссии, озвучить их сейчас я не могу, они под грифом секретно", - уточнила глава ВСК.

Кроме того, нардеп из "Слуги народа" сообщила, что следующее заседание ВСК пройдет через неделю. Недельная пауза членам комиссии нужна, чтобы обработать полученную информацию.

За это время украинская разведка подготовит данные по поводу другого вопроса, которым занимается комиссия, - о том, что именно и как докладывалось руководству в период боев за Иловайск.

"А это даст возможность сопоставить, какие решения были приняты", - добавила Безуглая.

Как писала "Страна", полмесяца назад Безуглая рассказала о первых итогах расследования комиссией дела "вагнеровцев" и впервые официально подтвердила, что спецоперация с ними планировалась.

А несколько дней спустя нардеп признала уже не только подготовку спецоперации, но и ее отмену.