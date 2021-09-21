Запланированное на вторник, 21 сентября, заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая расследует обстоятельства попытки спецоперации по задержанию "вагнеровцев", сегодня снова не состоится. Об этом сообщил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

По его данным, "слугам народа" нужен перерыв, поскольку они пытается договориться о нужных показаниях с экс-начальником ГУР Минобороны Василием Бурбой.

"Слугам народа в этом деле нужна длинная пауза. Зачем? Чтобы попробовать договориться с генералом Бурбой. Даст нужные власти показания - ему вернут отобранные ранее должность, госдачу, паспорт и охрану. Не даст - неприятности умножатся. Объявленный Безуглой перерыв в таком сообщении ТСК будет тянуться вечно. Моновласть, так сказать ...", - написал Кузьмин в соцсети.

Как сообщалось, накануне заседание ВСК экстренно прервали именно в тот момент, когда экс-глава ГУР Минобороны Василий Бурба давал показания и дошел до самой важной части своего доклада.

Напомним, по распространенной версии, подготовленная украинскими и западными спецслужбами операция по заманиванию в Украину участников ЧВК "Вагнер" была провалена по вине украинских властей, которые сначала перенесли дату начала операции, а затем слили информацию о ней в Беларусь, где "вагнеровцев" и задержали.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский эту версию отрицал и заявил, что идея о проведении спецоперации с "вагнеровцами" принадлежит другим странам, а Украину в этот вопрос "максимально пытались втянуть".

Ранее "Страна" писала о том, почему заглохла история с "вагнеровцами" и где обещанное кино от Bellingcat.

Также мы сообщали, что в марте на Банковой уже рассказывали о связи между посадкой рейса Ryanair в Минске и спецоперацией с "вагнеровцами".

Недавно об этой истории выпустила фильм американская CNN. Там говорилось, что украинская разведка планировала через Минск доставить россиян в Киев - посадив самолет, которым они полетели бы в Турцию. Но что-то пошло не так, и "вагнеровцев" захватили белорусы. Позже вернув их в Россию.