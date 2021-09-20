Сегодня, 20 сентября, на заседании по рассмотрению материалов дела "вагнеровцев" временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины срочно объявила перерыв в своей работе сроком до 21 сентября.

Об этом сообщают член фракции "Голос" Роман Костенко и депутат от "Оппозиционной платформы - За Жизнь" Ренат Кузьмин.

Костенко заявляет, что решение о срочном перерыве приняли, когда экс-глава ГУР Минобороны Василий Бурба во время слушания дошел до самой важной части своего доклада.

"Сегодня ВСК, которая расследует дело "вагнеровцев", продолжила заслушивать экс-начальника ГУР МОУ Василия Бурбо. Однако, когда Василий Бурба дошел до важнейшей части своего доклада, Комиссия решила срочно объявить перерыв до завтра без объяснения причин", - написал Костенко.

Ренат Кузьмин указал на роль главы комиссии джута от "Слуги народа" Марьяны Безуглой в срыве работы ВСК.

"Похоже, Слуги народа понимают, что в расследовании дела вагнеровцев они неминуемо выйдут на самих себя, вот и затягивают расследование по надуманным мотивам. Сейчас их задача — не допустить допроса генерала Бурбы, экс-начальника ГУР. Без преувеличения, от его показаний может зависеть судьба Украины. Если он подтвердит, что спецоперация по задержанию вагнеровцев все же проводилась и ее провал был обусловлен предательством высших должностных лиц страны, то это может закончиться досрочными перевыборами Президента и Рады. Бурба явился сегодня на заседание ТСК, но допросить его Безуглая не дала: объявила бессрочный перерыв в работе Комиссии.

Думаю, после смены власти деятельность Безуглой и ее ТСК станет предметом уголовного расследования со всеми вытекающими последствиями. А пока будем добиваться от Безуглой правды и качественной работы Комиссии, что, как вы понимаете, является очень непростой задачей", - пишет он.

Сама же Безуглая после заседания зачитала промежуточный отчёт и заявила, что ВСК продолжает свою работу.

Также по ее словам, ВСК подтверждает, что с 2014 года спецслужбами и разведкой Украины проводилась работа по документированию участия россиян в войне против Украины.

"Есть основания считать, что спецслужбы РФ могли отследить часть мероприятий спецслужб и разведки Украины в работе по документированию и могли начать свою контригру. ВСК установила, что спецслужбы России разрешили вывоз с территории России на территорию Белоруси 33 наемников. Подготовка соответствующих документов для экстрадиции началась уже после того, как "наемники" были задержаны на территории Белоруси", — заявила Безуглая.

По распространенной версии, подготовленная украинскими и западными спецслужбами операция по заманиванию в Украину участников ЧВК "Вагнер" была провалена по вине украинских властей, которые сначала перенесли дату начала операции, а затем слили информацию о ней в Беларусь, где "вагнеровцев" и задержали.

При этом президент Украины Владимир Зеленский эту версию отрицал и заявил, что идея о проведении спецоперации с "вагнеровцами" принадлежит другим странам, а Украину в этот вопрос "максимально пытались втянуть".

14 сентября Василий Бурба прибыл на заседание ВСК, чтобы предоставить информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Однако, через время он вышел к журналистам и сообщил, что заседание ВСК так и не состоялось из-за отсутствия кворума.