Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что информацию о "вагнеровцах" он получил из собственных спецслужб, а не из-за "слива информации" со стороны Украины, как это говорится в расследовании американских журналистов. Об этом он сказал в интервью CNN.

"Абсолютная ложь, Мэтью. Меня никто ни из украинского правительства, ни президент Украины не информировал. Меня никто ни из украинского правительства, ни президент Украины не информировал. Меня информировали собственные спецслужбы — Комитет государственной безопасности, который контролировал путь этих вагнеровцев от границы до гостиницы и в обратном направлении. Никто ни из Украины, ни из России мне по этому вопросу не звонил", - сказал он.

В то же время Лукашенко признал, что расследование CNN его сильно удивило.

"Дело вагнеровцев" касается событий, произошедших летом 2020 года в районе Минска накануне президентских выборов в Беларуси. Тогда задержали 33 человека. В республике заявили, что они работали на ЧВК "Группа Вагнера". Оказалось, что некоторые из них подозреваются в участии в военных действиях на Донбассе.

Через год мир увидел расследование телеканала CNN по делу "вагнеровцев". В нем говорится, что операция по их заманиванию в Киев проходила с ведома США. Также там сказано, что Украина получила "американские деньги, техническую помощь и рекомендации ЦРУ".

Также "Страна" рассказывала, что в Офисе президента Украины увидели в расследовании журналистов "руку Кремля". Тогда советник главы ОП Михаил Подоляк обратил внимание, что в сюжете журналисты использовали информацию от анонимных источников.

Кроме того, мы рассказывали об итогах расследования Временной следственной комиссии по "вагнеровцам". Нардеп Марьяна Безуглая фактически подтвердила (и это первое официальное подтверждение), что спецоперация по "вагнеровцам" планировалась. Хотя сама она ее спецоперацией не называет, но сути это не меняет.