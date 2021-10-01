Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 октября провел совещание с руководством своей администрации. Встреча началась с минуты молчания в память о погибшем 28 сентября сотруднике КГБ Дмитрии Федосюке. Глава государства сообщил, что силовик год назад участвовал в задержании "вагнеровцев".

Его слова передает сайт президента.

Лукашенко раскрыл некоторые детали трагедии 28 сентября. По его данным, Федосюк был смертельно ранен прямо в сердце.

"Когда ребята зашли, как мне доложили, Дима опередил других, фактически прикрывая группу, забежал в квартиру первым. Ребята предупредили: они увидели человека с оружием. Буквально несколько секунд и, как обычно: "Оружие на пол!" Вместо этого мерзавец стреляет в Дмитрия. Прямо в сердце попал. И умирая, он расстреливает из двух выстрелов (третьего уже не смог произвести) этого убийцу", - рассказал президент.

Затем он отреагировал на критику белорусских силовиков, которых СМИ ругают за непрофессионализм. Лукашенко особенно задело, что действия погибшего и его коллег раскритиковали их коллеги из России - чекисты и бойцы антитеррористических организаций.

"Удручает то, что эти люди, вроде бы такие же, как и ребята из белорусской группы "А", прошедшие немало испытаний, начинают по каким-то непроверенным, косвенным моментам оценивать работу наших спецподразделений: вот где-то непрофессионально, еще что-то. Я просто всех представителей братского народа хотел бы повернуть обратно, чтобы они обратили внимание на работу наших спецподразделений, той же группы "А" и этого же парня, которые принимали участие в нейтрализации группы ЧВК "Вагнер" (29 июля 2020 года под Минском - Ред.). Вот я хотел бы, чтобы они посмотрели, как действовали наши ребята против 30 прошедших не одну войну специалистов, которые не просто не успели, извините меня, штаны натянуть на пятую точку, даже глаза не успели открыть и моргнуть. Если кому-то хочется дать оценку нашим спецподразделениям, пусть посмотрят эту картинку", - посоветовал белорусский лидер.

Также он пояснил, почему сотрудники КГБ были на задержании айтишника без защиты: бойцы не хотели волновать людей своим видом в полной экипировке. Поэтому проверки, во время которых отрабатывалась оперативная информация, вели в гражданской одежде.

"Да, милиция присутствовала, в форме несколько человек, участковый. Лишних людей там не было, чтобы не напрягать общество. Что на это сказать? Трудно их за это осудить. Просто ребята не хотели лишний раз, как они говорят, светиться, защищая людей", - добавил Лукашенко.

Как сообщала "Страна", после убийства силовика в белорусской оппозиции посожалели, что айтишник лишил жизни только одного сотрудника КГБ.

Также мы писали, что вскоре после уничтожения айтишника в ходе новой операции КГБ была ликвидирована организованная экстремистская организация "Рабочы Рух".