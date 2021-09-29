Во вторник, 28 сентября, в обычной квартире Минска произошло двойное убийство с политическим подтекстом.

Житель Минска - 31-летний айтишник Андрей Зельцер - застрелил из ружья одного из сотрудников КГБ, которые пришли к нему с обыском. Стрелка убили.

По информации СМИ, Зельцер трудился в IT-компании EPAM Systems, которая принадлежит белорусскому предпринимателю Аркадию Добкину, которого Лукашенко не так давно обвинил в финансировании акций протеста. В момент проверки находился в квартире со своей супругой и записывал штурм на видео.

Также он активно поддерживал "Беломайдан".

Что произошло - разбиралась "Страна".

"Димку вытаскивай!" Как началась перестрелка

28 сентября Комитет госбезопасности Беларуси сообщил про убийство своего сотрудника. Это произошло во время операции по "отработке адресов, где могли находиться лица, имеющие отношение к террористической деятельности".

В одной из квартир жилого дома произошла стрельба. Прямо из квартиры в правоохранителей стрелял из ружья находившийся в помещении мужчина. В результате этого сотрудник КГБ получил смертельное ранение.

Преступник был застрелен ответным огнем. От полученных ран он скончался, говорится на сайте ведомства.

Видео инцидента опубликовали белорусские государственные СМИ. То есть предоставлено оно было силовиками.

Начинается видео с подъезда: в дверь айтишника стучат и звонят, но он не открывает. С ним ведут переговоры через дверь: "Милиция, открывай быстрей. Иначе дверь сломаем, откройте дверь. Я считаю до трёх и ломаем дверь... Раз...Два...Три... точно, ломаем дверь".

Далее они начинают вырезать замок болгаркой. В этот момент видео показывает ситуацию изнутри квартиры: спиной к камере стоит Зельцер с винтовкой в руках.

Рядом ходит его жена, которая снимает происходящее на телефон. А задняя камера, судя по всему, установлена либо на штатив, либо просто зафиксирована (она неподвижна).

Слышно, как в отдалении работает болгарка. Далее снова показывают подъезд, где закончили вырезать замок и выбивают дверь молотком. После чего группа правоохранителей врывается в квартиру.

После этого камера показывает предположительно Зельцера - точнее, только его руки с винтовкой. Слышен крик "Стреляет" или "Стреляю". Неизвестно, было ли это предупреждением самого хозяина квартиры - его лица на видео в этот момент нет, но слова прозвучали относительно близко.

После выстрела в коридоре раздается крик - видимо того, в кого попали.

Далее снова показывают коридор, который штурмуют силовики. Они производят несколько выстрелов в направлении комнаты. Туда бежит человек в черном камуфляже, но затем возвращается назад и оседает на пол. "Нирвана ранен, оттягивай его!", - кричат штурмовики.

В этот момент в дверном проеме из коридора в комнату появляется женщина - судя по одежде и прическе, жена Зельцера, чье лицо на кадрах КГБ неразборчиво. Она продолжает снимать все на мобильный.

При этом стрелявшего хозяина квартиры в проеме уже не видно.

На полу в коридоре возле сидящего там "Нирваны" видны следы крови. КГБшники кричат: "Скорую давай!". Далее они начинают оттаскивать своего коллегу из коридора: "Отошел, отошел, Димку вытаскивай!" На этом ролик обрывается.

Супруга Зельцера была задержана по подозрению в соучастии убийства. Сам же он погиб на месте.

Подведем итог. Опубликованное видео было смонтировано из двух различных роликов - самого стрелка и КГБ. и происходит действие, судя по всему, в одной и той же квартире.

Было очевидно, что хозяин жилья готовился стрелять - мы точно знаем, что именно он стоял с дробовиком напротив двери, когда работала болгарка. Но позже, когда был произведен сам выстрел, были видны только руки, а сам Зельцер (если это был он) отошел назад.

Что, кстати, вполне естественно, учитывая, что у штурмовой группы тоже было оружие.

То есть доподлинно выяснить, кто стрелял первым, из ролика нельзя. Но даже если предположить, что это были правоохранители, то иного выхода у них и не было - ввиду того, что хозяин дома стоял с оружием в руках.

При этом высока вероятность, что огонь открыл первым именно Зельцер - было видно, что он готовился к стрельбе. И в любом случае - вряд ли у силовиков был изначальный план убивать его на месте - скорее всего речь шла о задержании.

Реакция в Беларуси

В генпрокуратуре Беларуси сказали, что у силовиков были основания подозревать Андрея Зельцера "в совершении особо опасных преступлений, связанных с терроризмом".

Касаемо перестрелки - прокуроры сообщили, что Зельцеру удалось дважды выстрелить в сотрудников КГБ после чего те применили оружие.

Власти заявили, что Андрей отказывался открыть дверь правоохранителям и проводил видеосъемку "в целях так называемого хайпа".

Они заявили, что у погибшего офицера КГБ остались жена и малолетний ребенок. После инцидента у здания КГБ появился стихийный мемориал в память о погибшем офицере. Люди несут живые цветы, складывая их у колонн здания.

В Минске люди несут цветы в память об убитом кгбшнике. Фото: Брестский вестник/Facebook

Ситуацию прокомментировал и президент Беларуси. "Безнаказанным это не останется", - цитируют его государственные новостные агентства.

При этом оппозиция Зельцера поддержала и даже пожалела, что он не убил больше силовиков.

"Андрей показал пример того, как надо бороться. Единственное, что, конечно... один человек... мог, конечно, унести с собой больше", - сказал один из лидеров Беломайдана Валерий Цепкало.

Цепкало считает, что стрелок защищал свою жену (которая снимала происходящее на телефон) и детей (которых в квартире не было).

"Он показал нам пример о том, что надо сегодня каждому белорусу быть готовым с оружием в руках отстаивать свою землю. Это не только право белорусов, это их обязанность", - сказал уехавший из Белоруссии оппозиционер.

Также множество радостных постов на тему "наконец-то белорусы начали убивать силовиков" публиковались промадайдановски настроенными украинцами в соцсетях.

Что известно про стрелка

По данным СМИ, убийство произошло в Минске на улице Якубовского, 29. Стрелявшим был 31-летний айтишник Андрей Юрьевич Зельцер. Он две недели не дожил до 32 лет.

Журналисты передают, что в 2008 году мужчина окончил Минский колледж бизнеса и права, а с 2016 года работает в IТ-компании EPAM Systems, которая производит по заказу программное обеспечение.

Эта же IT-компания основанна белорусским предпринимателем Аркадием Добкиным, которого президент Александр Лукашенко назвал одним из спонсоров протестов в Белоруссии.

Также известно, что Зельцер увлекался триатлоном и участвовал в соревнованиях в Минске.

В комментарии "Нашей Ниве" теща Зельцера Наталья рассказала, что Андрей "очень хороший человек и замечательный зять". Она сказала, что не знает, откуда у него могло быть оружие.

Также СМИ сообщают, что у стрелка остался сын, которому около 8 лет. Мальчик на момент убийства отца был на занятиях, его оттуда после задержания матери забрала бабушка.

"Мы узнали, что что-то случилось, когда нам позвонили из гимназии, где учится мой внук. Все это время он учился. Нам позвонил директор гимназии и сказал, что нужно забрать внука", - рассказала бабушка школьника.

На своей странице в Instagram Зельцер пишет, что он "фотограф". У него 11 открытых публикаций, в том числе фото оружия, ребенка и женщины, похожей на его супругу.

Второму аккаунту Андрея Зельцера в Instagram 9 лет, эту страницу он вел более основательно. Судя по снимкам, которые здесь размещены, Андрей занимался спортом, бегал марафоны и занимался фехтованием.

"Не выйти из пули на соревнованиях - сделано. Все бывает в первый раз :)", - написал он 5 дней назад.

При этом "пулей" в данном виде спорта подразумевается группа участников соревнований.

Судя по геолокации, соревнования проходили в Центре олимпийской подготовки "Стайки" под Минском, где на прошлой проходил Республиканский турнир сильнейших по фехтованию, в котором участвовали 180 человек.

Приятель Андрея рассказал, что Зельцер - кандидат в мастера спорта по рапире, но сейчас тренируется на сабле. Занимается он в любительском клубе. Там год назад они и познакомились.

"Тренировки у него трижды в неделю, и он их не пропускает. В понедельник с 20 до 22 он тоже был на занятии. Я заезжал в клуб по своим вопросам, и мы ненадолго пересеклись. Настроение у него было хорошее, как всегда, на позитиве", - рассказал товарищ Андрея в интервью.

Зельцер также участвовал в веломарафоне и трейловом забеге "Kaspersky Race Купалье", где взял несколько медалей.

Также на странице Андрея есть два поста, посвященные протестам в Минске. Один пост написан в сентябре 2020 года и проиллюстрирован снимком здания Киевского городского совета, где вывесили БЧБ-флаг.

В августе он комментировал фотографии с акций минского протеста:

"8-ой день борьбы за лучшее будущее для нашей страны. 81 человек пропал без вести, более 7000 людей были задержаны, несколько человек погибло, правоохранительные органы в гражданском одеянии средь бела дня похищают людей, нелегитимный президент делает вид, что ничего не происходит. Товарищи белорусы, как ваши деды победили на войне? У них тоже была боязнь выходить из дома? ... Я живу в городе с населением почти в 2 млн человек, но на улицах в протестных движениях вижу не более 30 000. О стране беспокоится только 1% населения? Серьезно? И это в основном уличные протесты, которые вообще не возымеют никакого эффекта, если к ним не подключатся основные драйверы бюджетного сектора экономики...", - писал Андрей Зельцер.

В аккаунте также есть фотографии соревнований прошлых лет, домашние снимки и портрет маленького мальчика с ананасом, по которому можно узнать интерьер помещения, которое штурмовали сотрудники КГБ.

Зельцер легально владел оружием, он оплачивал государственную пошлину на право охоты. На сайте информационной системы охотничьего хозяйства есть информация о том, что Зельцер Андрей последний раз оплачивал госпошлину 13 августа 2021 года.

На утро жильцы дома, где была стрельба, рассказали в интервью Sputnik, что квартира, в которую пришли оперативники отряда "Альфа" КГБ, принадлежала родителям супруги программиста Андрея Зельцера.

Сосед по подъезду Павел рассказал, что семья Зельцера здесь живет с момента сдачи дома в 1982 году: "Ещё дедушка здесь жил. Его не знал, а вот жену видел часто - много работала, дома бывала редко".

"Девушку [жену убитого - Sputnik] зовут Маша. Ей 40 лет. Ее мама с папой здесь жила всегда. Это её не первый муж, ребенок у неё от другого. Несколько лет жили здесь уже", - рассказала Нелла, соседка с первого этажа (ЧП случилось на втором этаже в 78-й квартире).

По ее словам, семья жила здесь без ребенка - его давно передали бабушке с дедушкой.

Сразу несколько опрошенных жильцов дома сказали, что общались только с Марией, самого Андрея практически никто не знал.

Также никто из соседей не знал о наличии у Зельцера оружия.

Что известно о "Нирване"

Жертвой Зельцера оказался сотрудник Комитета госбезопасности (на видео он в клетчатой рубашке и черной кепке на голове).

Он 1990 г.р. (то есть был сверстником Зельцера). Коллеги зовут его Дмитрием. Также звучит его позывной - "Нирвана".

Оперативник служил в спецподразделении "Альфа", он получил смертельное ранение и скончался в больнице.

В социальных сетях правоохранительные органы выражают соболезнования его родным и коллегам. У него, как и у Андрея Зельцера, остались жена и 4-летняя дочь. С ними со вчерашнего дня работают психологи. Малышке пока решили не говорить, почему папа не пришел домой, сообщает Sputnik Беларусь.

А вот как утром выглядит подъезд, в котором погиб сотрудник КГБ: двери в квартиру опечатаны лентой, на площадке много следов крови.

Представители белорусской власти уже заявили о необходимости жестких мер в ответ на убийство сотрудника КГБ. Лукашенко сказал, что оно не останется безнаказанным, а депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич заявил, что реакция должна быть жесткой и беспощадной.

"Должны быть привлечения к ответственности те, кто находится за границей, руководит, финансирует и организует подобные преступления", - заявил Гайдукевич.

Судя по всему, это убийство сотрудника КГБ будет использовано оппозицией для радикализации своих сторонников, чтоб снова возобновить акции против Лукашенко. А власти, в свою очередь, еще более ужесточать политику в отношении оппозиции.