Белорусские СМИ распространили видео убийства сотрудника КГБ во время штурма квартиры, где находились, как заявляют силовики, подозреваемые в террористической деятельности. Стрелявший был убит ответным огнем.

Об этом сообщает канал "Политика Страны" в Telegram во вторник, 28 сентября.

СМИ пишут, что это произошло в Минске, а убитого звали Зельцер Андрей Юрьевич. Ему было 32 года, работал в EPAM Systems (IT-компания, основанная белорусским предпринимателем Аркадием Добкиным, которого президент Александр Лукашенко назвал одним из спонсоров протестов в Белоруссии).

Не совсем понятно кто и зачем снимал самого стрелка в момент выстрела изнутри квартиры. Возможно, его соратник.

Ранее "Страна" писала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко, который недавно заявил о создании США военных баз в Украине, согласился в будущем провести референдум об отмене смертной казни в стране. Однако, белорусский глава считает, что большинство населения выступает за сохранение такой практики.

Также мы писали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко, который назвал "белорусскими землями" польский и литовский города, на совещании с силовым блоком в Минске заявил об озабоченности белорусской и российской стороны ситуацией на границе с Украиной.