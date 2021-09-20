Сегодня, 20 сентября, Белорусский суд объявил приговор украинцу Михаилу Ференцу за участие в акциях протеста. Мужчине дали три года тюрьмы, не учитывая семи месяцев, которые он уже провел в СИЗО.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Ференец не признает своей вины и планирует подавать апелляцию на судебное решение.

"Считаем дело Михаила Ференца политически мотивированным, а приговор несправедливым и противоправным. Бездоказательное обвинение и неправовое осуждение гражданина Украины являются очередными проявлениями антиукраинских действий Минска",- сообщили в МИД.

Украинская сторона требует "немедленно освободить" Ференца.

"В очередной раз призываем власти в Беларуси прекратить репрессии против граждан, вернуться на путь демократического развития страны, освободить всех политических заключенных и начать инклюзивный диалог с привлечением всех слоев белорусского общества", - добавили в министерстве.

Ранее мы писали о том, что в Беларуси будут судить украинца, которого обвиняют в размещении "протестных рисунков" и граффити во время массовых оппозиционных акций осенью 2020 года. По данным правоохранителей, гражданин Украины "с целью публичного выражения противозаконными способами своих общественно-политических взглядов" изготовил трафареты в форме таракана и "Погони" и с помощью кистей и аэрозольных баллончиков наносил "художества" на здания.

Помимо этого, "Страна" сообщала, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба захотел построить "стену" на границе с Беларусью.