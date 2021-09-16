В Беларуси будут судить 32-летнего украинца, которого обвиняют в размещении "протестных рисунков" и граффити во время массовых оппозиционных акций осенью 2020 года. По данным правоохранителей, гражданин Украины "с целью публичного выражения противозаконными способами своих общественно-политических взглядов" изготовил трафареты в форме таракана (в Беларуси противники президента Лукашенко сравнивают его с тараканом - Ред.) и "Погони" (герб Беларуси с 1991 по 1995 год - Ред.) и с помощью кистей и аэрозольных баллончиков наносил "художества" на здания. Об этом пишет портал Zerkalo.

Следствие подсчитало, что таким образом злоумышленник оставил на стенах 27 изображений, чем "помешал работе" семи частных предприятий и грубо нарушил общественный порядок. Украинцу инкриминируют сразу три статьи Уголовного кодекса: об организации и участии в беспорядках, осквернении зданий "циничными надписями" и соучастии в преступлении. Украинцу грозит четыре года колонии.

Обвиняемого зовут Михаил Ференец. Он уроженец Донецка и с 2012 года проживает в Беларуси. Он был задержан 16 сентября прошлого года, сначала было принято решение о его высылке из Беларуси, но потом это решение приостановили и открыли уголовное дело.

На данный момент расследование уже закончено и материалы дела переданы в суд.

Ранее "Страна" писала о том, что в Беларуси заявили об обстреле своего пограничного знака с территории Украины.

Также мы сообщали, что Кулеба захотел построить "стену" на границе с Беларусью.