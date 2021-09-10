В Союзном государстве, в которое интегрируются Беларусь и Россия, не будет действовать роуминг при использовании услуг мобильных операторов.

Об этом со ссылкой на заявление российского и белорусского премьеров Михаила Мишустина и Романа Головченко сообщает "РИА Новости".

Главы российского и белорусского правительств договорились о различных шагах, которые касаются сферы связи и информационных технологий. Речь в частности идет об отмене мобильного роуминга и предоставлении государственных услуг в электронном формате.

Для этого Россия и Беларусь заключат ряд соглашений, а также будут работать над унификацией законодательства в указанной сфере.

Напомним, "Страна" писала о том, что вчера, 9 сентября, президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Москве. Они согласовали 28 программ по интеграции, которые касаются слияния экономик, платежной системы и цен на газ.

Также мы сообщали, что после встречи Владимир Путин и Александр Лукашенко объяснили, почему никак не решается вопрос единой валюты для РФ и Беларуси в рамках Союзного государства.