Президент Беларуси Александр Лукашенко, который назвал "белорусскими землями" польский и литовский город, на совещании с силовым блоком в Минске заявил об озабоченности белорусской и российской стороны ситуацией на границе с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

"Особое внимание украинскому участку - что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают в Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать", - передает слова Лукашенко пресс-центр.

Белорусский глава добавил, что эта тема много раз обсуждалась во время встреч с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия. В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались и допустить этого не можем", - заявил Лукашенко.

Кроме этого, Лукашенко раскритиковал намерение Украины вступить в Североатлантический Альянс. Белорусский лидер считает, что таким образом для Беларуси якобы открывается новый фронт, передает БЕЛТА.

В частности, президент акцентировал внимание на том, что Польша якобы "разворачивает целые корпуса" рядом с белорусскими границами.

"Ясно, что это ж не против Германии разворачиваются эти войска. Притом иностранных государств, прежде всего США. Мы видим, как пищом лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США. Но самое печальное - это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят", - сказал он.

По словам Лукашенко, на территории Украины якобы создаются учебно-тренировочные лагеря, где "целенаправленно обучают работе по Беларуси".

Ранее в Беларуси заявили, что с территории Украины неизвестные обстреляли пограничный знак республики.

На данный момент украинские правоохранители пытаются установить причастных к повреждению пограничного знака Беларуси.