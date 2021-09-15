Украинские правоохранители пытаются установить причастных к повреждению пограничного знака Беларуси, об обстреле которого с украинской территории заявила белорусская сторона.

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, не исключено, что злоумышленники обстреляли знак, находясь в лодке на расположенном неподалеку канале, поскольку болотисто-кустарниковая местность не дает возможности для пеших прогулок на этой территории

Об этом спикер пограничников Андрей Демченко сообщил "Украинской правда".

"Поврежденный пограничный знак на границе с РБ обнаружил пограничный наряд Луцкого отряда ГПСУ. О данной ситуации сразу было сообщено пограничников соседней страны и сотрудников полиции. Характер повреждения свидетельствовал о возможном применении охотничьего ружья", - сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко.

По его словам, во время обследования территории использованных гильз от охотничьего оружия не обнаружили. С белорусской стороной провели погранично-представительную встречу. Поиск причастных к этому лиц продолжается.

Ранее "Страна" писала о том, что белорусские пограничники обвинили Евросоюз в двойных стандартах по отношению к нелегальным мигрантам.

Также мы сообщали, что в Сумской области пограничники роют противотанковые рвы на границе с Россией.