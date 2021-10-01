Президент Беларуси Александр Лукашенко во время беседы с американским журналистом отказался говорить о лидере белорусской оппозиции Светлане Тихановской и заявил, что оппозицию республики финансирует Запад.

Об этом белорусский президент сказал в интервью для американского новостного канала CNN, цитирует ТАСС.

"Значит, про этот персонаж в женском роде (речь идет о Светлане Тихановской - Ред.) я не буду говорить. Я не воюю с женщинами, и я не хочу характеризовать ее", - заявил Лукашенко.

Далее он рассказал, что по его мнению оппозиционным лидером является человек, который живет в конкретной стране и имеет иную точку зрения, а белорусская оппозиция получает деньги извне.

"Я знаю этих людей (оппозиционеров - Ред.) в Беларуси. Они на вашей стороне и получают от вас деньги", - сказал глава государства журналисту.

Ранее мы писали, что Лукашенко во время заявил, что в Беларуси не нарушают прав человека и у него нет причин извиняться.

Также "Страна" сообщала, что слухи о вхождении Беларуси в состав Российской Федерации Лукашенко назвал "выдумкой коллективного Запада".