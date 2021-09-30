Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вопрос о вхождении Беларуси в состав Российской Федерации на повестке не стоит, а все разговоры об этом - это "выдумки коллективного запада".

Об этом глава государства сказал в интервью для CNN.

"Мы с Путиным (президентом РФ - Ред.) и руководство России и Белоруссии в целом достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования. Такой вопрос в повестке дня не стоит вообще, это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят", - заявил Лукашенко.

После этого он рассказал о единой вооруженной группировке, которая создана на западном направлении на основе белорусской армии. По словам Лукашенко, в случае конфликта Беларусь поддержит вся западная часть вооруженных сил РФ.

"Я вас не пугаю, я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим. Поэтому разговор, о том что когда-нибудь будет создан этот фарпост - безоснователен. При необходимости этот фарпост будет создан в течение месяца", - добавил президент республики.

Напомним, в августе Путин и Лукашенко согласовали 28 программ по интеграции экономик России и Беларуси.

Также сообщалось, что лидеры РФ и Беларуси объяснили, почему не решается вопрос единой валюты для двух государств.