Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что республика поставила на паузу сотрудничество с Украиной и другими странами в сфере международной правовой помощи.

Причиной такого решения стало то, что Украина якобы игнорируют взятые на себя международные обязательства.

Об этом сообщает "БЕЛТА" в среду, 29 сентября.

Кроме Украины Беларусь приостановила работу с Польшей и странами Балтии.

"...Мы констатируем, что Польша, страны Балтии, Украина фактически игнорируют взятые на себя международные обязательства практически по всем преступлениям, в том числе связанным с коррупцией", - заявил Швед.

После он добавил, что в республике на условиях взаимности пока приостановили работу по некоторым материалам, поступившим из этих стран. А пока, по словам генпрокурора, ситуация изучается и анализируется для будущих действий.

"Анализируем ситуацию. Речь идет о том, чтобы в дальнейшем инициировать какие-то консультации, чтобы внести ясность, нужны ли вообще подобного рода договоры, коль они не исполняются", - добавил Швед.

Ранее мы рассказывали, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах властей республики закупить российское оружия, чтобы защитить границу с Украиной.

Также сообщали, что недавно в Беларуси заявили об обстреле своего пограничного знака с территории Украины.