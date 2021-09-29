В Беларуси заблокировали доступ к сайту российской газеты "Комсомольская правда"
В Беларуси заблокировали доступ к сайту издания "Комсомольская правда в Беларуси". Такое решение было принято Министерством информации республики. На данный момент сайт не открывается как в Беларуси, так и за ее пределами.
Об этом сообщает сама "КП".
"Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации", - сказано в сообщении крупнейшего интернет-провайдера республики "Белтелекома".
Читать новости сайта все еще можно в социальных сетях. В самом издании на данный момент не дали никаких комментариев.
Напомним, в начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против народного депутата от "ОПЗЖ" Тараса Козака и его активов - телеканалов NewsOne, Zik и 112. Таким образом, работа данных СМИ оказалась заблокирована.
Также сообщалось, что в сентябре под санкции СНБО попал главный редактор "Страны" Игорь Гужва и издатели "Страны".
При этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что нужно проверять, кто критикует санкции СНБО против "Страны" и других СМИ.