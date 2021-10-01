Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 сентября дал интервью международному обозревателю американского телеканала CNN Мэтью Чансу. Белорусский лидер заявил, что незачем требовать от него извинений перед гражданами страны, потому что нарушений прав человека в ней нет.

Его слова приводит ТАСС.

Чанс спросил у собеседника, не хочет ли он использовать возможность и извиниться перед своим народом.

"Нет, мне не хотелось бы воспользоваться этой возможностью. Если бы я когда-то захотел это сделать, то сделал бы через белорусские СМИ. Они тут вполне хорошие. Какой смысл делать это на CNN? Я не думаю, что это относящийся к делу вопрос. И в принципе я не думаю, что мне есть за что извиняться", - ответил Лукашенко.

На это журналист сослался на информацию правозащитных организаций Human Rights Watch и Amnesty International, согласно которой в Беларуси нарушаются права человека, особенно в тюрьмах. Лукашенко посоветовал американцу вспомнить Гуантанамо и тайные тюрьмы ЦРУ в Восточной Европе.

"У нас нет ни одной тюрьмы вроде Гуантанамо или тех баз, которые США - ваша страна - создала в Восточной Европе. Что касается наших тюрем, где мы содержим обвиняемых и людей, находящихся под следствием, то они не хуже, чем в Великобритании или США. Я могу гарантировать вам это. Я предлагаю обсуждать конкретные факты, а не утверждения неких эфемерных правозащитных организаций", - сказал президент.

Также он назвал вымыслом и фантазией утверждения о нарушениях прав человека в республике.

Как писала "Страна", в том же интервью Лукашенко назвал слухи о вхождении Беларуси в РФ "выдумкой коллективного Запада".

А несколько дней назад президент согласился провести референдум об отмене смертной казни в Беларуси.