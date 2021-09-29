В белорусской оппозиции решили сделать героя из минского айтишника Андрея Зельцера, который убил в своей квартире сотрудника КГБ, а потом был и сам убит.

"Андрей показал пример того, как надо бороться. Единственное, что, конечно... один человек... мог, конечно, унести с собой и больше и он погиб ради своей своей семьи, ради своей жены, ради своих детей и в конце концов - ради нашей страны, ради всех нас", - сказал один из лидеров "беломайдана" Валерий Цепкало.

Цепкало считает, что стрелок защищал свою жену (которая снимала происходящее на телефон) и детей (которых в квартире не было).

"Он показал нам пример о том, что надо сегодня каждому белорусу быть готовым с оружием в руках отстаивать свою землю. Это не только право белорусов, это их обязанность", - сказал уехавший из Белоруссии оппозиционер.

Что касается властей, то Александр Лукашенко уже заявил, что убийство сотрудника КГБ не останется безнаказанным.

Напомним, вчера в Минске силовики пришли в квартиру к известному айтишнику Андрею Зельцеру. Тот открыл огонь и убил сотрудника КГБ, после чего его застрелили ответным огнем. Убитому было 32 года и он работал в EPAM Systems (IT-компания, основанная белорусским предпринимателем Аркадием Добкиным, которого президент Александр Лукашенко назвал одним из спонсоров протестов в Белоруссии).

Также мы сообщали, что в минском Дворце независимости Беларуси выставили картину Бацьки с автоматом.