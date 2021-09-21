Беларусь впервые в истории начала закупать за рубежом картофель еще во время сбора урожая. Причиной этого стали слишком высокие цены на традиционный белорусский корнеплод внутри страны. В свою очередь дороговизну объясняют последствиями засухи, которая снизила урожайность картофеля и его качество. Об этом говорят аналитики платформы EastFruit.

За первые семь месяцев 2021 года экспорт картофеля из Беларуси упал в 3,5 раза, а импорт вырос на 40 % по сравнению с аналогичным периодом год назад. При этом главным поставщиком картофеля в Беларусь оказалась Украина. Отсюда в соседнюю республику экспортировали 15,5 тысячи тонн картофеля. Также закупки производили в России, Азербайджане, Северной Македонии, Египте и Германии.

По данным аналитиков, в долларовом эквиваленте килограмм картофеля в Беларуси на прошлой неделе стоил 30 центов. В Украине его продавали дешевле на 6-8 центов, а в Польше цена была ниже на 11-13 центов.

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