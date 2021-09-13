В сети опубликовано видео, на котором запечатлено, как фермеры уничтожают непроданные арбузы, попросту разбрасывая их по полю из грузовика. Огромные ягоды разбиваются о землю, укрывая ее красным "ковром". Собственники урожая считают лучшим выходом пустить нереализованные арбузы на удобрения. Сообщается, что действие происходит в селе Михайловка Херсонской области.

"Арбузы уже никому не нужны... Михайловка", - говорится в подписи к ролику.

Под данным постом развернулась активная дискуссия. Одни пользователи соцсети считают, что арбузы можно было продать по дешевке или раздать нуждающимся, например, отвезти в детские дома.

Другие поддерживают действия фермеров - мол, сэкономят на удобрениях.

"Это ужас!!! Да, труд и вложения оказались не востребованы и не оправданы, но эта показуха швыряния...., в таком случае есть дети,люди с низким доходом, да просто оставьте и люди разберут, а это не уважение к своему же труду", - написала одна из пользователей соцсети.

Ранее "Страна" писала о том, что президент Беларуси Лукашенко присоединился к уборке арбузов на своем участке.

Также мы сообщали, что медики рассказали, как арбуз может противостоять диабету, остеопорозу и раку.