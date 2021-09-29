В Генеральной прокуратуре Беларуси провели проверку по факту применения силовиками огнестрельного оружия, в результате чего погибли два человека - известный IT-специалист Андрей Зельцер и сотрудник КГБ.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура Беларуси в своем Тelegram-канале.

Как сказано в сообщении, было установлено, что минчанин подозревался в совершении преступлений, которые связаны с терроризмом. Когда к нему пришли правоохранители и потребовали открыть дверь, он не выполнил их приказ.

"После чего правоохранители на законных основаниях вскрыли дверь и вошли в квартиру. Там подозреваемый дважды выстрелил в сотрудников КГБ из огнестрельного оружия, причинив одному из стражей закона огнестрельное ранение, повлекшее смерть", - сказано в сообщении.

После этого, сотрудники КГБ применили огнестрельное оружие и нанесли мужчине смертельные ранения. Их действия прокуратура сочла оправданными.

"Прокурорской проверкой установлено, что сотрудники КГБ действовали в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством", - резюмируют в сообщении.

Напомним, вчера в Минске силовики пришли в квартиру к известному айтишнику Андрею Зельцеру. Тот открыл огонь и убил сотрудника КГБ, после чего его застрелили ответным огнем. Убитому было 32 года и он работал в EPAM Systems (IT-компания, основанная белорусским предпринимателем Аркадием Добкиным, которого президент Александр Лукашенко назвал одним из спонсоров протестов в Белоруссии).

Также сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко согласился провести референдум об отмене смертной казни в Беларуси.