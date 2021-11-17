В среду, 17 ноября, в сети появился текст расследования организации расследователей Bellingcat по делу "вагнеровцов". В частности, вышла его первая часть под названием "Вербовка". С его текстом можно ознакомиться здесь.

"В первой части расследования мы рассказываем о том, как украинским разведчикам удалось завербовать боевиков ЧВК Вагнера и получить из их рук прямые доказательства их участия в военных преступлениях", - говорится в предисловии к тексту расследования.

"Страна" выделяет главные тезисы этой части расследования:

1. Подтверждена первоначальная информация российских изданий (в частности, "Комсомольской правды") о том, что вербовщики от Украины маскировались под работников "Роснефти".

2. Единственная цель и замысел операции - приземление обманом самолета с россиянами в Киеве с целью их задержания. То есть, по сути то самое "воздушное пиратство" по обвинению в котором потом ввели санкции против Лукашенко.

Схема такая: в Украину должен был поступить "анонимный" звонок из Минска о бомбе на борту.

"Согласно международному праву, украинские авиадиспетчеры могут дать указание пилоту не сообщать пассажирам об аварийной ситуации или даже об изменении траектории полета. Именно этот вариант и был принят за основу как наиболее надежный", - говорится в расследовании.

То есть сажать борт собирались под угрозой фейкового теракта.

3. Зеленский был полностью в курсе операции и одобрил план (включая обманное приземление самолёта). Ему регулярно докладывали по этому вопросу главный разведчик Бурба и замглавы СБУ Руслан Баранецкий. Операция называлась "Авеню".

"Собеседники сказали нам, что президент Владимир Зеленский в целом одобрил операцию, намеченную на 26 июня 2020 года и попросил подготовить подробный план. Этот концептуальный план был подготовлен и утвержден министром обороны 1 июля 2020 года", - сказано в расследовании.

4. Сорвана операция была после "встречи разведчиков с политическим руководством", то есть Офисом президента. Сроки операции были перенесены, после чего вагнеровцев задержали в Минске белорусские спецслужбы.

5. Но дальше эта тема не развивается, поскольку первая часть расследования касается только вербовки "вагнеровцев" и подготовки к их захвату. И обрывается на поездке их в Минск.

Причины провала операции

Чуть позже на сайте Bellingcat появилась полная версия расследования. Там, в том числе, пишут и о том, почему операция провалилась.

Эта часть выписана на основании показаний бывшего главы разведки Василия Бурбы, из которых выходит, что распоряжение об отмене операции отдал Ермак.

"За день до отправки наемников двое старших сотрудников спецслужб, ответственных за проект "Авеню" (Бурба из ГУР МОУ и Баранецкий из СБУ) прибыли в Офис президента. Об этом рассказал как сам Бурба, так и бывшие сотрудники разведки, которые говорили, что он позвонил им сразу после встречи. Бурба и Баранецкий намеревались сделать последний доклад о грядущей спецоперации. Однако, как Бурба рассказал Bellingcat, Зеленский в тот момент был занят, и они не смогли встретиться с ним лично.

По словам Бурбы, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю. Днем ранее президент Зеленский достиг договоренности с Россией и поддерживаемыми Россией сепаратистами о перемирии на Донбассе. Оно должно было вступить в силу 27 июля 2020 года. По словам Бурбы, в Офисе президента считали, что если спецоперация пройдет, как запланировано, и завершится задержаниями 25 июля, то перемирие закончится, не успев начаться", - говорится в расследовании.

По итогу операцию отложили не на неделю, а на 5 дней. Но за это время уже прибывшие в Минск "вагнеровцы" были задержаны белорусским КГБ.

В тексте нет прямого обвинения в адрес Ермака или Зеленского о том, что это они слили информацию белорусам. Из расследования вытекает, что группа из нескольких десятков мужчин с явной боевой подготовкой сама по себе привлекла внимание белорусских спецслужб и Лукашенко, который перед выборами президента много говорил, что оппозицию поддерживают, в том числе и из России. И задержание группы из ЧВК в эту версию очень хорошо вписывалось.

Но, в любом случае, наверняка, тема "Ермак/Зеленский слили информацию и сорвали операцию" теперь получит новое дыхание.

Хотя, к слову, если они на самом деле ничего не "сливали", в этой истории они смотрятся крайне отвратно.

По сути Зеленский дал добро на акт воздушного пиратства (посадка обманом самолёта в Киеве), который был чреват очень тяжёлыми последствиями. Намного более тяжёлыми, чем в случае с Протасевичем. Ведь попытка захвата в самолёте десятков мужчин с боевым опытом могла привести к многочисленным жертвам среди мирных людей на борту.

И эту авантюру, как выходит из расследования, одобрил лично Зеленский. И приказа об отмене он не давал, а лишь (через Ермака) попросил перенести операцию, чтоб не срывать перемирие, которое он хотел использовать в предвыборных целях.

Напомним, что по обвинению в "воздушном пиратстве" против Лукашенко были введены жёсткие санкции после посадки самолёта с Протасевичем.

В том числе ввело их и украинское руководство, которое планировало сделать тоже самое с самолётом из Минска (только с потенциально куда более тяжёлыми последствиями).

И после выхода расследования "Бэллингкэт" вся эта история и повеление в ней Зе-команды выглядит предельно цинично.

Как сообщала "Страна", 15 ноября вышел первый официальный отчет следственной комиссии Верховной Рады о "вагнеровцах". Его зачитала глава комиссии - депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

Позже мы подробно разбирали этот отчет и анализировали, что осталось в документе от реальной картины. Из отчета ясно, что цель его составления - максимально отмежевать Владимира Зеленского и Андрея Ермака от истории с провалом операции с "вагнеровцами". Однако в итоге вышло не очень убедительно, так как в воздухе повис главный вопрос: кто отменил готовившуюся (и уже даже начавшуюся) спецоперацию с вагнеровцами.