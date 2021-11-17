Расследование интернет-издания Bellingcat, посвященное задержанию сотрудников ЧВК "Вагнер", будет опубликовано в среду, 17 ноября.

Об этом заявил в своем Твиттере сотрудник Bellingcat Арик Толер.

"Завтра, не беспокойтесь. Буду вне связи, когда проснусь здесь, в США. Наряду с завершением кое-какого перевода (ведь у нас есть одновременно выпуски на русском и английском языках) мы заканчивали включение некоторых новых комментариев, присланных с опозданием от лиц/групп, указанных в расследовании", - сказано в твите от 16 ноября.

Как писала "Страна", 15 ноября вышел первый официальный отчет следственной комиссии Верховной Рады о "вагнеровцах". Его зачитала глава комиссии - депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

Позже мы подробно разбирали этот отчет и анализировали, что осталось в документе от реальной картины. Из отчета ясно, что цель его составления - максимально отмежевать Владимира Зеленского и Андрея Ермака от истории с провалом операции с "вагнеровцами". Однако в итоге вышло не очень убедительно, так как в воздухе повис главный вопрос: кто отменил готовившуюся (и уже даже начавшуюся) спецоперацию с вагнеровцами.