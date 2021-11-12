Совсем некрасивая история разворачивается с задержанным в Киеве одним из руководителей донецкой тюрьмы "Изоляция" - Палычем, или Денисом Куликовским. Человек, которого в Украине именовали одним из главных "палачей" из "ДНР", на деле оказался давним агентом и осведомителем СБУ.

Журналист Bellingcat Христо Грозев на шоу "Свобода слова Савика Шустера" подтвердил слухи о том, что Куликовский уже два года жил в Украине.

Каким образом так получилось, Грозев обещает скоро рассказать в новом расследовании. Он только уточнил, что сначала Денис Куликовский выехал в 2019 году в Россию. А уже оттуда приехал в Украину.

Информацию журналиста подтвердил бывший узник "Изоляции" Станислав Асеев. По его словам, Куликовский сотрудничал с украинскими спецслужбами.

По версии Асеева, задержали Куликовского лишь тогда, когда журналист по своим каналам узнал, что тот живет на Позняках, и начал бить тревогу.

"Я выяснил, что он пребывает в городе Киеве. В 2019 году пересек российско-украинскую границу. Не просто пересек, а живет в городе Киеве. Я обратился к Христо, позвонил ему. В этот же день эта информация подтвердилась. Христо связал меня с человеком, который имел отношение к спецоперации по Палычу в 2019 году. Это бывший сотрудник, сейчас он уже не является сотрудником спецслужб. Он подтвердил, что с ним в общем-то какое-то время работали. Потом его отстранили. Я бы попросил не вдаваться в подробности, как с ними работали, все-таки это служба безопасности... Вероятнее всего, скорее всего, сто процентов да, его использовали как агента. Спецслужбы Украины его использовали. Какое-то время", - рассказал Асеев.

Как писала "Страна", СБУ сообщила о задержании руководителя донецкой тюрьмы "Изоляция" 9 ноября.

День спустя и главы СБУ Баканова спросили, сотрудничал ли задержанный Куликовский со службой. Тот эту информацию не опроверг.