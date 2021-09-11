Член группы Bellingcat Христо Грозев, который обещает, но все никак не снимет фильм про спецоперацию по "вагнеровцам", заявил, что в России якобы собираются замедлить скорость доступа к иностранным сайтам.

Такую информацию Христо Грозев озвучил на The Lennart Meri Conference 2021 в Таллине со ссылкой на источники в российских спецслужбах.

"Мы получили информацию, что сейчас подготовлен конкретный план исчезновения интернета в России путем системы аккредитации всех хостинг-провайдеров", - утверждает Грозев.

По его сведениям, те, кого аккредитируют, обязаны будут предоставлять полную информацию, включая "SSL-сессии (SSL - это криптографический протокол для более безопасной связи. - Ред.), логины, IP-адреса ФСБ по каждому своему юзеру. Не будет никакой вообще анонимности, - рассказывает Грозев. - Те, которые не будут аккредитованы, включая YouTube, включая все всемирные, Twitter и так далее, у них постепенно на протяжении двух лет будет ограничиваться скорость", - считает Грозев.

По словам Грозева, в итоге скорость может через два года быть снижена до 24 Кбит в секунду.

"Для тех, кто жил в 90-х, - это та скорость, на которой мы тогда через телефон подключались к интернету", - пояснил Грозев.

Никаких официальных подтверждений этой информации пока нет.

Слова Грозева об ограничении скорости после 30 минуты

Ранее "Страна" сообщала, что в Офисе президента Украины увидели след Кремля в сюжете CNN о вагнеровцах, а также о том, что в Bellingcat обещают выпустить первое расследование по "вагнеровцам" в течение месяца.