Глава СБУ Иван Баканов ответил на вопрос, был ли задержанный вчера в Киеве "начальник" донецкой тюрьмы "Изоляция" Денис Куликовский, обвиняемый в пытках, специальным агентом СБУ, о чем ранее сообщали украинские СМИ.

По словам Баканова, он занимался пытками людей в Донецке, а других подробностей он раскрыть не может.

Об этом глава СБУ сказал во время сегодняшнего брифинга СНБО.

"Главное, не как он оказался в Киеве. А то, что СБУ эффективно работает и смогла его задержать. Он был руководителем тюрьмы в Донецке, занимался пытками. Но другие подробности раскрыть не можем. Он не мог заключать никаких соглашений с СБУ. В частности, лично со мной он никаких соглашений не заключал. Если бы это было, он бы не мог быть задержан", - сказал Баканов.

То есть Баканов не опроверг четко, что с СБУ Куликовский сотрудничал и что он уже давно находился в Киеве под контролем и во взаимодействии с украинскими спецслужбами.

Как сообщала "Страна", в 2020 году Денис Куликовский был героем журналистского расследования ТСН. В сюжете его называли его работавшим на Украину агентом. Бывший замглавы СБУ Виктор Ягун подтверждал, что Куликовский может быть перевербованным агентом. "Возможно, вывели и где-то скрыли. А для чего скрыли? А он как-то используется", - предполагал Ягун.

Напомним, что о задержании в Киеве Куликовского, известного как "Палыч", 9 ноября сообщил журналист Станислав Асеев, который сам является бывшим пленником "Изоляции". По данным СБУ, мужчину подозревают в организации и непосредственном участии в пытках задержанных.