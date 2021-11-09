Руководитель тюрьмы "Изоляция" в Донецке Денис Куликовский, о задержании которого в Киеве сообщил журналист Станислав Асеев, в 2020 году был героем журналистского расследования ТСН. В сюжете его называли его работавшим на Украину агентом.

Об этом свидетельствует информация на сайте ТСН.

Журналисты в 2020 году связывались со знакомыми и родственниками Куликовского, чтобы выяснить детали о его личности. В сюжете говорится, что в процессе подготовки материала на редакцию вышел человек, который сообщил о том, что Куликовский перевербован.

"На ТСН вышел человек, назвавшийся сотрудником украинских спецслужб. Он неоднократно требовал не показывать фотографию Палыча в эфире. Сначала говорил, что готовит спецоперацию, чтобы поймать Палыча. Затем, что Палыч - теперь работает на Украину. А потом даже пошли угрозы", - сообщали в сюжете.

Тогда бывший замглавы СБУ Виктор Ягун подтвердил, что Куликовский может быть перевербованным агентом.

"Возможно, вывели и где-то скрыли. А для чего скрыли? А он как-то используется", - предполагал Ягун.

Напомним, что о задержании в Киеве Дениса Куликовского, известного как "Палыч", 9 ноября 2021 года сообщил журналист Станислав Асеев, который сам является бывшим пленником "Изоляции". В СБУ информацию о задержании в столице руководителя донецкой тюрьмы подтвердила, однако его имя не опубликовала. Мужчину, по данным спецслужбы, подозревают в организации и непосредственном участии в пытках задержанных.

Также "Страна" писала о том, как в "ЛНР" посадили на 17 лет "шпиона СБУ", переданного в рамках обмена пленными.