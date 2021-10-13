В среду, 13 октября, Киев сообщил о задержании на Донбассе представитель Совместного центра контроля и координации со стороны "ДНР". По утверждению украинской делегации в ТКГ он проводил разведку на оставленных позициях ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации в ТКГ в своем Тelegram-канале.

Там говорится, что около 10:45 группа вооруженных людей с повязками Совместного центра контроля и координации проводили разведку в оставленных позициях ВСУ. Делали они это под прикрытием работ по разминированию.

"Гарантии безопасности были предоставлены украинской стороной для проведения работ по разминированию с четким указанием маршрутов передвижения и определения предельной точки выдвижения в сторону позиций ВСУ, в рамках работ по оборудованию участка местности для открытия со стороны временно оккупированных территорий КПВВ "Золотое", - сказано в сообщении.

Сообщается, что оперативная группа ВСУ задержала гражданина РФ Косяка Андрея Валентиновича, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы. Этот гражданин подозревается украинскими правоохранителями в совершении тяжкого преступления по статье об умышленном убийстве еще в 2010 году.

Напомним, в конце сентября на Донбассе под обстрелами погиб украинский военный.

Также "Страна" сообщала, что на Донбассе за полгода стало в полтора раза больше жертв обстрелов.