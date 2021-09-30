В четверг, 30 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщается в сводке на странице штаба ООС в Facebook.

Всего с начала суток режим тишины был нарушен три раза, при чем один раз противник, по заявлению штаба ООС, применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Возле Новотошковского противник совершил прицельный обстрел позиций наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Около Каменки противники открыли огонь из артиллерии калибра 122 мм. Также в сторону населенного пункта Попасная наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью", - сказано в сообщении.

Напомним, несколькими днями ранее украинский военный на Донбассе подорвался на взрывном устройстве и погиб. Еще один военнослужащий получил осколочное ранение.

Также сообщалось, что в конце августа ситуация на Донбассе резко обострилась.