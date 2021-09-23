В период с 1 февраля по 31 июля в зоне конфликта на Донбассе погибли и ранены 62 человека из числа гражданского населения. Это на 51% больше по сравнению с предыдущими шестью месяцами. Такие данные приводит Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в докладе, подготовленном Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ), передает "Интерфакс-Украина".

"Ситуация с безопасностью на востоке Украины ухудшилась в связи с увеличением количества жертв среди гражданского населения в результате активных боевых действий и ущерба гражданским объектам. С 1 февраля до 31 июля УВКПЧ зафиксировало 62 жертвы среди гражданского населения: 15 были убиты и 47 получили ранения. Это на 51% больше, по сравнению с предыдущими 6 месяцами", - сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер во время презентации доклада в Киеве.

По ее словам, эта тенденция продолжается, поскольку из-за активных боевых действий в августе и в начале сентября зафиксировано 16 жертв среди гражданского населения - двое были убиты, а 14 получили ранения.

"Это самые высокие данные за месяц, начиная с июня 2020 года", - добавила Богнер.

Также глава ММПЧУ сообщила, что ограничения свободы передвижения в связи с пандемией COVID-19 создают существенные сложности для гражданских лиц, которым необходимо пересечь линию соприкосновения.

"С 1 февраля до 31 июля количество пересечений линии соприкосновения в обеих направлениях сократилось на 95% по сравнению с тем же периодом до пандемии в 2019 году", - сообщила глава Мониторинговой миссии ООН.

По ее словам, во время визитов ММПЧУ в поселения по обе стороны от линии соприкосновения жители выражали свое разочарование в связи с доступом к воде и санитарным услугам, медицинскому обслуживанию, недостатком государственных услуг, общественного транспорта и проходимых дорог.

Относительно законопроекта о переходном периоде Богнер отметила, что несмотря на то, что в нем есть некоторые положения, которые ММПЧУ приветствует, она обеспокоена с тем, что он построен вокруг определения "переходное правосудие", что не соответствует международным стандартам и не обеспечивает ориентированного на жертв подхода.

32-й доклад ММПЧУ о правах человека в Украине охватывает шесть месяцев мониторинга в период с 1 февраля по 31 июля 2021 года. Он основывается на наблюдениях, сделанных во время 92 выездов на места, 12 посещений мест содержания под стражей, 82 судебных заседаний и 75 собраний, а также на 1156 углубленных интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека и другими заинтересованными лицами.

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