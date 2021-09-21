В вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе Украина будет идти политико-дипломатическим путем. Об этом сообщили в Министерстве обороны, отвечая на запрос журналистов, сделанный после громких заявлений секретаря СНБО Алексея Данилова и советника главы Офиса президента Алексея Арестовича о том, что украинские войска могут взять Донецк и Луганск, передают "Украинские новости".

В Минобороны заявили, что ВСУ готовы к адекватной реакции на обострение военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины и в частности, с Россией в районе проведения Операции объединенных сил.

"Вместе с тем, во избежание значительных человеческих потерь, военно-политическим руководством Украины определен как приоритетный политико-дипломатический путь урегулирование вооруженного конфликта на территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 сентября секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов в эфире ток-шоу заявил, что ВСУ могли бы взять Луганск и Донецк - при условии, если была бы команда верховного главнокомандующего, то есть президента Украины.

А на днях советник главы Офиса президент Алексей Арестович заявил, что Украина готовится к разным вариантам, как в политико-дипломатическом урегулировании, так и военным путем. Например, уогда Путин тяжело заболеет и у Украины появится 3-5 дней для решения вопроса.