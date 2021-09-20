Франция и Германия выразили сожаление по поводу решения России не продлевать мандат миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска Донецк и Гуково через границу с Украиной.

Об этом сказано в совместном заявлении спикеров министерств иностранных дел Франции и ФРГ, размещенном на сайте посольства Франции в Украине.

В заявлении сказано, что страны сожалеют об окончании мандата миссии наблюдателей ОБСЕ.

Авторы заявления напомнили, что миссия в течение семи лет "предоставляет объективную информацию о ситуации на российско-украинской границе, повышая прозрачность и укрепляя доверие". В ведомствах полагают, что ее прекращение необратимо ослабит мониторинг межгосударственной границы, предусмотренный Минским протоколом от 5 сентября 2014 года.

"Создание миссии и утверждение ее мандата было инициировано министрами иностранных дел стран Нормандского формата с целью улучшения ситуации в сфере безопасности и укрепления взаимного доверия. Мы призываем Российскую Федерацию конструктивно участвовать в наших общих усилиях по поиску долгосрочного решения конфликта", - говорится в заявлении.

Ранее "Страна" приводила объяснение МИД РФ, почему ОБСЕ отказались продлевать мандат.

Также мы сообщали, что Франция и Германия предложили России назвать саму себя агрессором на Донбассе.