В "ЛНР" с 1 октября возобновится действие режима комендантского часа в выходные дни, который был отменен с августа.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Кроме того, 30 сентября, отмена комендантского часа по выходным дням заканчивается и на территории "ДНР".

Напомним, в ЛНР с 1 августа действие комендантского часа отменили впервые за семь лет. А вот в ДНР не раз отменяли такое ограничение в период выходных. В частности, "глава республики" Денис Пушилин приостанавливал действие комендантского часа на Новый год, Крещение и в период майских праздников. Также в прошлом году "глава республики" принимал такое решение в период выпускных вечеров в местных школах. Последний раз в ДНР выходные дни освободили от комендантского часа с 1 июня по 15 сентября, а затем продлили снятие ограничений до 1 октября.